Полиграф показал, что 17 из 43 кандидатов на главу САП употребляли наркотики, — глава комиссии Катерина Коваль

Глава Конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что 17 из 43 участников конкурса на руководителя САП употребляли наркотические средства и привела в комментариях ссылку на законопроект о проверке судей на полиграфе.

Почти половина участников конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) употребляли или употребляют наркотические средства. Об этом сообщила глава Конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Катерина Коваль.

«Согласно выводам полиграфологов, которые проводили психофизиологическое исследование кандидатов на конкурсе САП, 17 из 43 участников употребляли или употребляют наркотические средства. В материалах Комиссии содержатся выводы, полиграммы и видеозаписи исследований. Сложен был выбор», - написала она.

При этом в комментариях к соответствующему сообщению на фейсбуке Катерина Коваль привела ссылку на законопроект 9454 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» о введении дополнительных процедур по укреплению доверия общества к судебной власти, предусматривающий проверку судей на детекторе лжи.

В том числе, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», применить полиграф могут и к судьям Верховного Суда в рамках мониторинга, который будет проводить Высший совет правосудия.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.