Поліграф показав, що 17 із 43 кандидатів на голову САП вживали наркотики, — голова комісії Катерина Коваль

Голова Конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що 17 з 43 учасників конкурсу на керівника САП вживали наркотичні засоби і навела у коментарях посилання на законопроект про перевірку суддів на поліграфі.

Майже половина учасників конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вживали або вживають наркотичні засоби. Про це повідомила Голова Конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Катерина Коваль.

«Відповідно до Висновків поліграфологів, які проводили психофізіологічне дослідження кандидатів на конкурсі САП, 17 із 43 учасників вживали або вживають наркотичні засоби. В матеріалах Комісії зберігаються висновки, поліграми та відеозаписи досліджень. Складний був вибір», - написала вона.

При цьому у коментарях до відповідного допису на фейсбуці Катерина Коваль навела посилання на законопроект 9454 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади, який передбачає перевірку суддів на детекторі брехні.

У тому числі, як раніше писала «Судово-юридична газета», застосувати поліграф можуть і до суддів Верховного Суду в рамках моніторингу, який буде проводити Вища рада правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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