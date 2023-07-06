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НАЗК хоче зобов’язати чиновників, депутатів, суддів декларувати купівлю-продаж валюти: за яких умов

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується зобов’язати депутатів, топ-посадовців, суддів та інших осіб, які мають подавати електронні декларації декларувати купівлю-продаж валюти, за умови, якщо дохід від операцій перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Депутати готуються розширити перелік осіб, визнаних особами з інвалідністю внаслідок війни

Пропонується віднести до осіб з інвалідністю внаслідок війни військовослужбовців, які були поранені через ракетні, артилерійські чи авіаудари по навчальних центрах.

Поліграф показав, що 17 із 43 кандидатів на голову САП вживали наркотики, — голова комісії Катерина Коваль

Голова Конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що 17 з 43 учасників конкурсу на керівника САП вживали наркотичні засоби і навела у коментарях посилання на законопроект про перевірку суддів на поліграфі.

Слідча суддя Соснівського райсуду Черкас Олена Борєйко грубо порушила норми Інструкції з діловодства

Слідча суддя Соснівського райсуду Черкас Олена Борєйко видає сторонам кримінального провадження ухвали без дотримання вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.

Не заможні: НАЗК пропонує скасувати спецперевірку деяких слідчих та дізнавачів і повну перевірку їх декларацій

На думку НАЗК, поширення на категорію дізнавачів вимог щодо обов’язкової повної перевірки декларацій та проведення спеціальної перевірки є обтяжливим, та, як показала практика, їх декларації не містять статків.

  1. Суд інфо

Сімох суддів апеляційних судів звільнено у відставку

11:28, 6 липня 2023
Шостий апеляційний адміністративний суд втратив чотирьох суддів.
Сімох суддів апеляційних судів звільнено у відставку
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6 липня на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити сімох суддів у зв’язку з поданням заяв про, а саме:

Горяйнова Андрія Миколайовича – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Дужича Сергія Порфирійовича – з посади судді Північно-західного апеляційного господарського суду;

Черпіцьку Людмилу Тимофіївну – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Кушнерика Мар’яна Петровича – з посади судді  Восьмого апеляційного адміністративного суду;

Шелест Світлану Богданівну – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Глущенко Яну Борисівну – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Ткачук Світлану Стефанівну – з посади судді Сумського апеляційного суду.

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