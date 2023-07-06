Сімох суддів апеляційних судів звільнено у відставку

Шостий апеляційний адміністративний суд втратив чотирьох суддів.

6 липня на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити сімох суддів у зв’язку з поданням заяв про, а саме:

Горяйнова Андрія Миколайовича – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Дужича Сергія Порфирійовича – з посади судді Північно-західного апеляційного господарського суду;

Черпіцьку Людмилу Тимофіївну – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Кушнерика Мар’яна Петровича – з посади судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;

Шелест Світлану Богданівну – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Глущенко Яну Борисівну – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Ткачук Світлану Стефанівну – з посади судді Сумського апеляційного суду.

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