Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судью, оправдывавшую нападение РФ на Украину, помогли задокументировать коллеги

Судья Звенигородского райсуда Черкасской области Светлана Федорец наговорила на работе на уголовное производство.

Судьи, депутаты и госслужащие должны будут декларировать покупку валюты на сумму более 3500 долларов

Кабмин зарегистрировал законопроект, которым предлагается ввести обязанность декларировать сделки по купле-продаже валюты, если размер сделки превышает 134 тысячи грн.

Адвокат у справі Сенниченка: «Рішення ВАКС остаточне, апеляція НАБУ і САП не відповідає закону»

Адвокат у справі Сенниченка про рішення ВАКС: НАБУ і САП вручали підозри неправомірно, строки слідства подовжено незаконно.

Конкурс на должности прокуроров Офиса Генпрокурора – новые дополнительные вакансии

Офис Генпрокурора хочет заполнить уже 58 вакантных должностей прокуроров, срок подачи документов – до 27 июля.

Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи Светланы Федорец под стражей

Судья подозревается в поддержке агрессии РФ против Украины.

  1. В Украине

Взрывы в Шевченковском райсуде Киева: в полиции показали видео спецоперации

08:59, 6 июля 2023
Полиция показала некоторые детали спецоперации в Шевченковском райсуде Киева.
Взрывы в Шевченковском райсуде Киева: в полиции показали видео спецоперации
Фото: скриншот
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В среду, 5 июля, Национальная полиция Украины опубликовала видео с места проведения спецоперации в Шевченковском районном суде Киева, в результате которой погиб подсудимый Игорь Гуменюк, который устроил взрыв и попытался сбежать.

На видео показали прибытие правоохранителей и других служб на место происшествия, заход КОРДовцев в помещение суда.

Детали штурма не обнародуются. Полицейские показали только, как двух раненых КОРДовцев забирают медики.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», обвиняемый по делу «взрывов под Верховной Радой 31 августа 2015 года» Игорь Гуменюк в конвойном помещении Шевченковского райсуда взорвал взрывное устройство, которое каким-то образом смог пронести в суд.

Территорию вокруг Шевченковского райсуда оцепили правоохранители.

Было установлено, что обвиняемый, доставленный в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, предпринял попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство, сообщили в Офисе генпрокурора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова