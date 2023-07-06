Взрывы в Шевченковском райсуде Киева: в полиции показали видео спецоперации

Полиция показала некоторые детали спецоперации в Шевченковском райсуде Киева.

Фото: скриншот

В среду, 5 июля, Национальная полиция Украины опубликовала видео с места проведения спецоперации в Шевченковском районном суде Киева, в результате которой погиб подсудимый Игорь Гуменюк, который устроил взрыв и попытался сбежать.

На видео показали прибытие правоохранителей и других служб на место происшествия, заход КОРДовцев в помещение суда.

Детали штурма не обнародуются. Полицейские показали только, как двух раненых КОРДовцев забирают медики.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», обвиняемый по делу «взрывов под Верховной Радой 31 августа 2015 года» Игорь Гуменюк в конвойном помещении Шевченковского райсуда взорвал взрывное устройство, которое каким-то образом смог пронести в суд.

Территорию вокруг Шевченковского райсуда оцепили правоохранители.

Было установлено, что обвиняемый, доставленный в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, предпринял попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство, сообщили в Офисе генпрокурора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.