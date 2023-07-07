Ракетний удар рф по Львову: кількість жертв різко зросла

10 загиблих, 42 особи отримали поранення.

Фото: Андрій Садовий

У Львові кількість жертв від ракетного удару, завданого росією в ніч на 6 липня, зросла до 10 осіб.

Як повідомив мер міста Андрій Садовий, знайшли 10 тіло. Це жінка.

«Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено», - розповів він.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, 42 особи отримали поранення. У відомстві зауважили, що серед постраждалих троє дітей.

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак оприлюднив відео, зняте одразу після удару ворожої ракети по цивільних у Львові.

Також повідомлялося, якими ракетами рф атакувала Львів і скільки вдалося збити.

Щонайменше 10 укриттів були зачинені під час атаки. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Додамо, що у Львові оголошено дводенну жалобу.

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