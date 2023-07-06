Під час ракетної атаки у Львові були зачинені щонайменше 10 укриттів, — МВС

Поліція Львівської області вже відкрила кримінальне провадження.

Фото: Андрій Садовий

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 6 липня росіяни завдали ракетного удару по Львову. Щонайменше 10 укриттів були зачинені під час атаки. Про це повідомляє голова МВС Ігор Клименко.

"Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені", - написав він в Телеграм.

Поліція Львівської області вже відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ зауважив, що винні мають бути притягнені до відповідальності.

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак оприлюднив відео, зняте одразу після удару ворожої ракети по цивільних у Львові.

Також повідомлялося, якими ракетами рф атакувала Львів і скільки вдалося збити.

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