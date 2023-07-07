Як укладати трудові відносини ФОПу з працівниками

Якщо роботодавець – ФОП, трудовий договір між ним та іншою фізичною особою укладається лише в письмовій формі.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці зазначає, що працівник не може бути допущеним до роботи без укладення трудового договору, який оформлюється в наказі чи розпорядженні роботодавця, та без повідомлення територіального органу ДПС, яке надсилається не пізніше ніж за день до початку роботи.

Про це нагадали підприємцям на одному з ринків обласного центру посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області. Вони також зазначили, що працівник і роботодавець можуть самі обирати форму трудового договору – усну або письмову.

Проте якщо роботодавець – ФОП, трудовий договір між ним та іншою фізичною особою укладається лише в письмовій формі. Один примірник залишається в роботодавця, інший видається працівникові.

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