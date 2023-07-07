Віддав окупантам списки військових і правоохоронців Куп'янська: судитимуть зрадника

Чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця, який передавав окупантам списки військовослужбовців та правоохоронців, які мешкали в Куп’янському районі Харківської області. Про це повідомляє пресслужба Бюро.

У липні 2022 року чоловік добровільно звернувся до так званого голови окупаційної "адміністрації" у Куп’янську з пропозицією співпраці. Він обійняв посаду "оперативного чергового".

Першою ініціативою зрадника була підготовка списків мешканців району, які до повномасштабного вторгнення служили в ЗСУ та були працівниками правоохоронних органів. Також зрадник збирав особисті дані громадян України, які активно висловлювали свою патріотичну позицію.

Після деокупації регіону зрадник утік з окупантами. Колишнього правоохоронця обвинувачують у державній зраді та колабораціонізмі (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Обвинувальний акт направлено до суду.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.