Отдал оккупантам списки военных и правоохранителей Купянска: будут судить предателя

Мужчина добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя, который передавал оккупантам списки военнослужащих и правоохранителей, проживавших в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

В июле 2022 года мужчина добровольно обратился к так называемому главе оккупационной "администрации" в Купянске с предложением сотрудничества. Он вступил в должность "оперативного дежурного".

Первой инициативой предателя была подготовка списков жителей района, которые до полномасштабного вторжения служили в ВСУ и являлись сотрудниками правоохранительных органов. Также предатель собирал личные данные граждан Украины, активно выражавших свою патриотическую позицию.

После деоккупации региона предатель скрылся с оккупантами. Бывшего правоохранителя обвиняют в государственной измене и коллаборационизме (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.

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