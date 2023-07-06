В Киевском водохранилище зафиксировали серьезный мор рыбы, видео

Во время обследования участка Киевского водохранилища обнаружены трупы разных видов рыб с признаками разложения.

Киевский рыбоохранный патруль сообщил, что в Киевском водохранилище в Черниговской области и реке Днепр выше села Теремцы в Вышгородском районе Киевской области обнаружили много мертвой рыбы. Об этом говорится в пресс-службе патруля.

«Трупы рыбы концентрировались в основном у участков плеса, заросших водяным орехом и в зарослях высшей водяной растительности в прибрежной зоне», — рассказали рыбпатрульные.

С целью установления возможных причин гибели Киевский рыбоохранный патруль направил письма в Ихтиологическую лабораторию, Государственную экологическую инспекцию Столичного округа и Госпродпотребслужбу. На месте происшествия специалисты взяли пробы воды и измерили содержание растворенного кислорода в водоеме. О результатах будет проинформировано позже.

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