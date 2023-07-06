Новый Съезд ученых-правоведов для избрания члена ВСП состоится 21 сентября в Киеве

Кандидаты на должность члена ВСП смогут подать документы до 28 июля.

Высший совет правосудия 6 июля 2023 года объявил конкурс на единственную вакантную должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда представителей юридических вузов и научных учреждений.

Как отмечается в решении ВСП, Съезд ученых-правоведов для избрания члена Совета правосудия состоится в Киеве 21 сентября 2023 года в 13:00.

Место проведения съезда – Государственный торгово-экономический университет (г. Киев, ул. Киото, 19).

Кандидаты на должность члена ВСП смогут подать документы до 28 июля 2023 года (включительно).

Напомним, что прошедший 2 июня съезд ученых-правоведов не смог избрать члена Совета правосудия, поскольку ни один из двух претендентов не смог получить необходимое количество голосов делегатов съезда.

Также, отметим, что кандидаты на должность члена ВСП сначала должны будут пройти проверку на добропорядочность, проводимую Этическим советом. Только кандидаты, получившие соответствующие рекомендации Этического совета, будут допущены к процедуре голосования.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.