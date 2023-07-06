Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Новый Съезд ученых-правоведов для избрания члена ВСП состоится 21 сентября в Киеве

Кандидаты на должность члена ВСП смогут подать документы до 28 июля.

Кабмин внес изменения в Порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров

Кабмин признал утратившим силу постановление об утверждении Порядка регистрации некоторых наследственных дел в Наследственном реестре и внес изменения в другое постановление о регистрации завещаний.

НАПК хочет обязать чиновников, депутатов, судей декларировать купли-продажу валюты: при каких условиях

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается обязать депутатов, топ-чиновников, судей и других лиц, которые должны подавать электронные декларации, декларировать купли-продажу валюты, при условии, что доход от операций превышает 50 прожиточных минимумов.

Депутаты готовятся расширить перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны

Предлагается отнести к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащих, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.

Полиграф показал, что 17 из 43 кандидатов на главу САП употребляли наркотики, — глава комиссии Катерина Коваль

Глава Конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что 17 из 43 участников конкурса на руководителя САП употребляли наркотические средства и привела в комментариях ссылку на законопроект о проверке судей на полиграфе.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Новый Съезд ученых-правоведов для избрания члена ВСП состоится 21 сентября в Киеве

13:00, 6 июля 2023
Кандидаты на должность члена ВСП смогут подать документы до 28 июля.
Новый Съезд ученых-правоведов для избрания члена ВСП состоится 21 сентября в Киеве
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Высший совет правосудия 6 июля 2023 года объявил конкурс на единственную вакантную должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда представителей юридических вузов и научных учреждений.

Как отмечается в решении ВСП, Съезд ученых-правоведов для избрания члена Совета правосудия состоится в Киеве 21 сентября 2023 года в 13:00.

Место проведения съезда – Государственный торгово-экономический университет (г. Киев, ул. Киото, 19).

Кандидаты на должность члена ВСП смогут подать документы до 28 июля 2023 года (включительно).

Напомним, что прошедший 2 июня съезд ученых-правоведов не смог избрать члена Совета правосудия, поскольку ни один из двух претендентов не смог получить необходимое количество голосов делегатов съезда.

Также, отметим, что кандидаты на должность члена ВСП сначала должны будут пройти проверку на добропорядочность, проводимую Этическим советом. Только кандидаты, получившие соответствующие рекомендации Этического совета, будут допущены к процедуре голосования.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова