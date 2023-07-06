Новий З’їзд науковців-правників для обрання члена ВРП відбудеться 21 вересня в Києві

Кандидати на посаду члена ВРП зможуть подати документи до 28 липня.

Вища рада правосуддя 6 липня 2023 року оголосила конкурс на єдину вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Як зазначено у рішенні ВРП, З’їзд науковців-правників для обрання члена Ради правосуддя відбудеться у Києві 21 вересня 2023 року у 13:00.

Місце проведення з’їзду – Державний торговельно-економічний університет (м. Київ, вул. Кіото, 19).

Кандидати на посаду члена ВРП зможуть подати документи до 28 липня 2023 року (включно).

Нагадаємо, що минулий з’їзд науковців-правників, що відбувся 2 червня, не зміг обрати члена Ради правосуддя, оскільки жоден з двох претендентів не зміг отримати необхідну кількість голосів делегатів з’їзду.

Також, зазначимо, що кандидати на посаду члена ВРП спочатку повинні будуть пройти перевірку на доброчесність, яку проводить Етична рада. Тільки кандидати, які отримають відповідні рекомендації Етичної ради, будуть допущенні до процедури голосування.

Автор В’ячеслав Хрипун

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