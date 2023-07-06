Кабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів

Кабмін визнав такою, що втратила чинність постанову про затвердження Порядку реєстрації деяких спадкових справ у Спадковому реєстрі і вніс зміни до іншої постанови щодо реєстрації заповітів.

Кабмін опублікував постанову від 4 липня 2023 р. №680, якою внесено зміни до постанови Уряду від 11 травня 2011 р. № 491 «Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі».

Також постановою від 4 липня Кабмін визнав такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 15 квітня 2015 р. №210 «Про затвердження Порядку реєстрації деяких спадкових справ у Спадковому реєстрі».

Які зміни внесли до Порядку держреєстрації

Отже, у постанові КМУ від 11 травня 2011 р. №491 змінили назву. Замість «Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі» тепер постанова називається «Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів, спадкових договорів і заведених спадкових справ у Спадковому реєстрі».

Відповідні зміни щодо поширення на заведені спадкові справи внесені до Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі.

Зокрема, Уряд встановив, що Порядок визначає процедуру державної реєстрації заповітів, спадкових договорів, посвідчених в Україні, посвідчених (складених та/або прийнятих на зберігання) та зареєстрованих в іноземних державах згідно з Конвенцією про запровадження системи реєстрації заповітів і заведених спадкових справ, а також змін до них у Спадковому реєстрі.

Порядок внесення до Спадкового реєстру відомостей про посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) заповіти, спадкові договори і заведені спадкові справи, а також змін до них визначається Мін’юстом.

Порядок доповнили пунктом 6-1 такого змісту:

Державна реєстрація спадкових справ, а також змін до них здійснюється шляхом внесення до Спадкового реєстру відомостей щодо:

спадкодавця;

номера спадкової справи, дати та місця її заведення, місця зберігання (номера, дати та місця продовження провадження спадкової справи, яка заведена на заміну (у разі продовження провадження спадкової справи), зміни місця зберігання);

видачі свідоцтва про право на спадщину;

визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним (вид, дата та номер документа, на підставі якого свідоцтво про право на спадщину визнане недійсним, найменування суду (видавець);

додаткових відомостей;

реєстратора.

Пункт 7 доповнили нормою, за якою внесення до Спадкового реєстру відомостей щодо заведених спадкових справ, а також змін до них здійснюється реєстраторами на підставі перших заяв, що свідчать про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні такого майна, або вимоги кредиторів, та заяв про зміну місця зберігання спадкової справи, про продовження провадження спадкової справи.

Автор: Наталя Мамченко

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