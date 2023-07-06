Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Новый Съезд ученых-правоведов для избрания члена ВСП состоится 21 сентября в Киеве

Кандидаты на должность члена ВСП смогут подать документы до 28 июля.

Кабмин внес изменения в Порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров

Кабмин признал утратившим силу постановление об утверждении Порядка регистрации некоторых наследственных дел в Наследственном реестре и внес изменения в другое постановление о регистрации завещаний.

НАПК хочет обязать чиновников, депутатов, судей декларировать купли-продажу валюты: при каких условиях

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается обязать депутатов, топ-чиновников, судей и других лиц, которые должны подавать электронные декларации, декларировать купли-продажу валюты, при условии, что доход от операций превышает 50 прожиточных минимумов.

Депутаты готовятся расширить перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны

Предлагается отнести к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащих, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.

Полиграф показал, что 17 из 43 кандидатов на главу САП употребляли наркотики, — глава комиссии Катерина Коваль

Глава Конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что 17 из 43 участников конкурса на руководителя САП употребляли наркотические средства и привела в комментариях ссылку на законопроект о проверке судей на полиграфе.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин внес изменения в Порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров

12:53, 6 июля 2023
Кабмин признал утратившим силу постановление об утверждении Порядка регистрации некоторых наследственных дел в Наследственном реестре и внес изменения в другое постановление о регистрации завещаний.
Кабмин внес изменения в Порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Кабмин опубликовал постановление от 4 июля 2023 г. №680, которым внесены изменения в постановление Правительства от 11 мая 2011 г. № 491 «Об утверждении Порядка государственной регистрации завещаний и наследственных договоров в Наследственном реестре».

Также постановлением от 4 июля Кабмин признал утратившим силу постановление КМУ от 15 апреля 2015 г. №210 «Об утверждении Порядка регистрации некоторых наследственных дел в Наследственном реестре».

Які зміни внесли до Порядку держреєстрації

Отже, у постанові КМУ від 11 травня 2011 р. №491 змінили назву. Замість «Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі» тепер постанова називається «Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів, спадкових договорів і заведених спадкових справ у Спадковому реєстрі».

Відповідні зміни щодо поширення на заведені спадкові справи внесені до Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі.

Зокрема, Уряд встановив, що Порядок визначає процедуру державної реєстрації заповітів, спадкових договорів, посвідчених в Україні, посвідчених (складених та/або прийнятих на зберігання) та зареєстрованих в іноземних державах згідно з Конвенцією про запровадження системи реєстрації заповітів і заведених спадкових справ, а також змін до них у Спадковому реєстрі.

Порядок внесення до Спадкового реєстру відомостей про посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) заповіти, спадкові договори і заведені спадкові справи, а також змін до них визначається Мін’юстом.

Порядок доповнили пунктом 6-1 такого змісту:

Державна реєстрація спадкових справ, а також змін до них здійснюється шляхом внесення до Спадкового реєстру відомостей щодо:

  • спадкодавця;
  • номера спадкової справи, дати та місця її заведення, місця зберігання (номера, дати та місця продовження провадження спадкової справи, яка заведена на заміну (у разі продовження провадження спадкової справи), зміни місця зберігання);
  • видачі свідоцтва про право на спадщину;
  • визнання свідоцтва про право на спадщину недійсним (вид, дата та номер документа, на підставі якого свідоцтво про право на спадщину визнане недійсним, найменування суду (видавець);
  • додаткових відомостей;
  • реєстратора.

Пункт 7 доповнили нормою, за якою внесення до Спадкового реєстру відомостей щодо заведених спадкових справ, а також змін до них здійснюється реєстраторами на підставі перших заяв, що свідчать про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні такого майна, або вимоги кредиторів, та заяв про зміну місця зберігання спадкової справи, про продовження провадження спадкової справи.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова