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  1. В Украине

Отпускал сексистские шутки: во Львовском медуниверситете уволили ректора

13:21, 6 июля 2023
Скандального ректора Львовского медуниверситета Бориса Зименковского уволили за сексистские шутки и насмешки с фамилиями студентов.
Отпускал сексистские шутки: во Львовском медуниверситете уволили ректора
Фото: tvoemisto.tv
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Во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого уволили ректора Бориса Зименковского, который во время распределения выпускников на интернатуру отпускал сексистские шутки и насмехался над фамилиями студентов, передает пресс-служба Минздрава.

«Студенты, будущие врачи, которые, несмотря на полномасштабную войну, продолжают учиться и получать образование в Украине, являются будущим нашего государства. Министерство здравоохранения Украины и дальше будет работать для создания всех необходимых условий для обучения, а также будет отстаивать законные права и интересы студентов», - говорится в заявлении Минздрава.

 Должность исполняющего обязанности ректора занял доцент, доктор медицинских наук по специальности Хирургия, проректор по научно-педагогической работе Орест Чемерис.

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