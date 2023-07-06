Кличко отстранил руководителя Киевгорстроя Игоря Кушнира: будет проведена проверка

Руководитель «Киевгорстроя» Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей.

Фото: i-ua.tv

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отстранении руководителя «Киевгорстроя» Игоря Кушнира. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

«По моему требованию состоялось совместное заседание Наблюдательного совета и Правления ЧАО «Киевгорстрой», где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм.

В настоящее время руководитель «Киевгорстроя» Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей.

Также работает временная контрольная комиссия, созданная депутатами Киевсовета. И она тоже даст результаты проверки деятельности ЧАО «Киевгорстрой» и его руководству.

Наблюдательный совет поручил «Киевгорстрою» продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами», – написал Кличко.

Ранее СМИ сообщали, что в мае 2023 года Кушнир уехал за границу по справке об инвалидности, после чего покорил Эверест вместе с супругой. Подъем на вершину супругам обошелся в 150 000 долларов.

В пресс-службе «Киевгорстроя» сообщили УП, что Кушнир имеет третью группу инвалидности из-за онкологического заболевания – меланомы. Ее обнаружили еще в 2005 году, после чего глава «Киевгорстрой» не прекращает свое лечение.

Несмотря на это, по словам пресс-службы, меланома не мешает ему быть альпинистом. Они рассказали, что Кушнир покорил 2 вершины высотой более 8 метров над уровнем моря и 7 вершин высотой 7 метров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.