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  1. В Украине

Кличко отстранил руководителя Киевгорстроя Игоря Кушнира: будет проведена проверка

12:43, 6 июля 2023
Руководитель «Киевгорстроя» Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей.
Кличко отстранил руководителя Киевгорстроя Игоря Кушнира: будет проведена проверка
Фото: i-ua.tv
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отстранении руководителя «Киевгорстроя» Игоря Кушнира. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

«По моему требованию состоялось совместное заседание Наблюдательного совета и Правления ЧАО «Киевгорстрой», где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм.

В настоящее время руководитель «Киевгорстроя» Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей.

Также работает временная контрольная комиссия, созданная депутатами Киевсовета. И она тоже даст результаты проверки деятельности ЧАО «Киевгорстрой» и его руководству.

Наблюдательный совет поручил «Киевгорстрою» продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами», – написал Кличко.

Ранее СМИ сообщали, что в мае 2023 года Кушнир уехал за границу по справке об инвалидности, после чего покорил Эверест вместе с супругой. Подъем на вершину супругам обошелся в 150 000 долларов.

В пресс-службе «Киевгорстроя» сообщили УП, что Кушнир имеет третью группу инвалидности из-за онкологического заболевания – меланомы. Ее обнаружили еще в 2005 году, после чего глава «Киевгорстрой» не прекращает свое лечение.

Несмотря на это, по словам пресс-службы, меланома не мешает ему быть альпинистом. Они рассказали, что Кушнир покорил 2 вершины высотой более 8 метров над уровнем моря и 7 вершин высотой 7 метров.

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