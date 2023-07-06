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Кличко відсторонив керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра: буде проведено перевірку

12:43, 6 липня 2023
Керівник «Київміськбуду» Ігор Кушнір відсторонений від виконання обов’язків.
Кличко відсторонив керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра: буде проведено перевірку
Фото: i-ua.tv
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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про відсторонення керівника «Київміськбуду» Ігоря Кушніра. Про це він написав на своєму Телеграм-каналі.

«На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм.

На цей час керівник «Київміськбуду» Ігор Кушнір відсторонений  від виконання обовʼязків.

Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ «Київміськбуд» та її керівництва.

Наглядова рада доручила «Київміськбуду» продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами», - написав Кличко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у травні 2023 року Кушнір виїхав за кордон за довідкою про інвалідність, після чого підкорив Еверест разом з дружиною. Підйом на вершину подружжю обійшовся у 150 000 доларів.

У пресслужбі «Київміськбуду» повідомили УП, що Кушнір має третю групу інвалідності через онкологічне захворювання – меланому. Її виявили ще у 2005 році, після чого голова «Київміськбуд» не припиняє своє лікування.

Попри це, це за словами пресслужби, меланома не заважає йому бути альпіністом. Вони розповіли, що Кушнір підкорив 2 вершини висотою понад 8 метрів над рівнем моря та 7 вершин висотою 7 метрів.

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