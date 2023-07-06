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В Минобороны презентовали обновленную летнюю полевую женскую форму одежды, фото

12:25, 6 июля 2023
В обновленной форме одежды для женщин-военнослужащих внесен ряд изменений.
В Минобороны презентовали обновленную летнюю полевую женскую форму одежды, фото
Фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны Украины презентовало обновленную летнюю полевую форму для женщин, в разработке которой учли антропометрические данные женщин и внесены конструктивные изменения, за счет которых она стала более подстроенной под женское строение тела. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

В обновленной форме для женщин внесены так и изменения:

кулиска на кителе для регулирования лишнего объема ткани на спине,

укороченный китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний,

эластичная лента под коленями для уменьшения ширины штанины,

завышенная линия талии в брюках с «туннельным» поясом (в случае изменения объемов талии военнослужащей, например, беременности на ранних сроках).

Заместитель Министра обороны Украины Денис Шарапов отметил важность таких изменений, поскольку в рядах Вооруженных Сил находится около 42 тыс. военнослужащих.

«Сегодня в рядах ВСУ около 42 тысяч женщин-военнослужащих, около пяти тысяч из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задачи наравне с мужчинами. Поэтому наша задача — обеспечить им надлежащие условия прохождения военной службы. Удобная военная форма одежды — это одна из важных составляющих, ведь наши защитницы носят ее каждый день», — сказал он.

Фото: Министерство обороны Украины

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