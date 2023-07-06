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  1. В Україні

Відпускав сексистські жарти: у Львівському медуніверситеті звільнили ректора

13:21, 6 липня 2023
Скандального ректора Львівського медуніверситету Бориса Зіменковського звільнили за сексистські жарти та насмішки з прізвищ студентів.
Відпускав сексистські жарти: у Львівському медуніверситеті звільнили ректора
Фото: tvoemisto.tv
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У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького звільнили ректора Бориса Зіменковського, який під час розподілу випускників на інтернатуру відпускав сексистські жарти та насміхався з прізвищ студентів, передає пресслужба МОЗ.

«Студенти, майбутні лікарі, які, попри повномасштабну війну, продовжують навчатися та здобувати освіту в Україні, є майбутнім нашої держави. Міністерство охорони здоров'я України й надалі працюватиме для створення всіх необхідних умов для навчання, а також відстоюватиме законні права та інтереси студентів», - сказано у заяві МОЗ.

 Посаду виконуючого обов’язки ректора обійняв доцент, доктор медичних наук за спеціальністю Хірургія, проректор з науково-педагогічної роботи Орест Чемерис.

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