Відпускав сексистські жарти: у Львівському медуніверситеті звільнили ректора

Скандального ректора Львівського медуніверситету Бориса Зіменковського звільнили за сексистські жарти та насмішки з прізвищ студентів.

Фото: tvoemisto.tv

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького звільнили ректора Бориса Зіменковського, який під час розподілу випускників на інтернатуру відпускав сексистські жарти та насміхався з прізвищ студентів, передає пресслужба МОЗ.

«Студенти, майбутні лікарі, які, попри повномасштабну війну, продовжують навчатися та здобувати освіту в Україні, є майбутнім нашої держави. Міністерство охорони здоров'я України й надалі працюватиме для створення всіх необхідних умов для навчання, а також відстоюватиме законні права та інтереси студентів», - сказано у заяві МОЗ.

Посаду виконуючого обов’язки ректора обійняв доцент, доктор медичних наук за спеціальністю Хірургія, проректор з науково-педагогічної роботи Орест Чемерис.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.