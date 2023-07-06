У Київському водосховищі зафіксували серйозний мор риби, відео

Під час обстеження ділянки Київського водосховища виявлено трупи різних видів риб з ознаками розкладання.

Київський рибоохоронний патруль повідомив, що у Київському водосховищі на Чернігівщині та річці Дніпро вище села Теремці у Вишгородському районі на Київщині знайшли багато мертвої риби. Про це йдеться у пресслужбі патруля.

«Трупи риби концентрувались, в основному, біля ділянок плеса, зарослих водяним горіхом та у заростях вищої водяної рослинності у прибережній зоні», — розповіли рибпатрульні.

З метою встановлення можливих причин загибелі Київський рибоохоронний патруль направив листи до Іхтіологічної лабораторії, Державної екологічної інспекції Столичного округу та Держпродспоживслужби. На місці події фахівці взяли проби води та виміряли вміст розчиненого кисню у водоймі. Про результати проінформують згодом.

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