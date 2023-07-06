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НАЗК хоче зобов’язати чиновників, депутатів, суддів декларувати купівлю-продаж валюти: за яких умов

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується зобов’язати депутатів, топ-посадовців, суддів та інших осіб, які мають подавати електронні декларації декларувати купівлю-продаж валюти, за умови, якщо дохід від операцій перевищує 50 прожиткових мінімумів.

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Голова Конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що 17 з 43 учасників конкурсу на керівника САП вживали наркотичні засоби і навела у коментарях посилання на законопроект про перевірку суддів на поліграфі.

  1. В Україні

У Київському водосховищі зафіксували серйозний мор риби, відео

13:40, 6 липня 2023
Під час обстеження ділянки Київського водосховища виявлено трупи різних видів риб з ознаками розкладання.
У Київському водосховищі зафіксували серйозний мор риби, відео
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Київський рибоохоронний патруль повідомив, що у Київському водосховищі на Чернігівщині та річці Дніпро вище села Теремці у Вишгородському районі на Київщині знайшли багато мертвої риби. Про це йдеться у пресслужбі патруля.

 «Трупи риби концентрувались, в основному, біля ділянок плеса, зарослих водяним горіхом та у заростях вищої водяної рослинності у прибережній зоні», — розповіли рибпатрульні.

 З метою встановлення можливих причин загибелі Київський рибоохоронний патруль направив листи до Іхтіологічної лабораторії, Державної екологічної інспекції Столичного округу та Держпродспоживслужби. На місці події фахівці взяли проби води та виміряли вміст розчиненого кисню у водоймі. Про результати проінформують згодом. 

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