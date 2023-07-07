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  1. В Украине

Как заключать трудовые отношения ФЛП с работниками

19:15, 7 июля 2023
Если работодатель – ФЛП, трудовой договор между ним и другим физическим лицом заключается только в письменной форме.
Как заключать трудовые отношения ФЛП с работниками
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Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда отмечает, что работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, который оформляется в приказе или распоряжении работодателя, и без уведомления территориального органа ГНС, которое направляется не позднее чем за день до начала работы.

Об этом напомнили предпринимателям на одном из рынков областного центра чиновники управления инспекционной деятельности в Запорожской области. Они также отметили, что работник и работодатель могут сами выбирать форму трудового договора – устную или письменную.

Однако, если работодатель – ФЛП, трудовой договор между ним и другим физическим лицом заключается только в письменной форме. Один экземпляр остается у работодателя, другой выдается работнику.

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