Как заключать трудовые отношения ФЛП с работниками

Если работодатель – ФЛП, трудовой договор между ним и другим физическим лицом заключается только в письменной форме.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда отмечает, что работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, который оформляется в приказе или распоряжении работодателя, и без уведомления территориального органа ГНС, которое направляется не позднее чем за день до начала работы.

Об этом напомнили предпринимателям на одном из рынков областного центра чиновники управления инспекционной деятельности в Запорожской области. Они также отметили, что работник и работодатель могут сами выбирать форму трудового договора – устную или письменную.

Однако, если работодатель – ФЛП, трудовой договор между ним и другим физическим лицом заключается только в письменной форме. Один экземпляр остается у работодателя, другой выдается работнику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.