Ракетний удар по Львову: в ОП показали перші хвилини після атаки, відео

6 липня ворог завдав ракетного удару по місту Львів.

Джерело фото: Андрій Садовий

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 6 липня росіяни завдали ракетного удару по Львову.

На даний момент відомо про чотирьох загиблих та 34 постраждалих внаслідок нічного обстрілу міста.

Керівника Офісу Президента України Андрій Єрмак оприлюднив відео, зняте одразу після удару ворожої ракети по цивільних у Львові.

Джерело відео: Андрій Єрмак

Раніше стало відомо, якими ракетами рф атакувала Львів і скільки вдалося збити.

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