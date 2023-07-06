Не заможні: НАЗК пропонує скасувати спецперевірку деяких слідчих та дізнавачів і повну перевірку їх декларацій

На думку НАЗК, поширення на категорію дізнавачів вимог щодо обов’язкової повної перевірки декларацій та проведення спеціальної перевірки є обтяжливим, та, як показала практика, їх декларації не містять статків.

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Деякі категорії слідчих та дізнавачі мають низькі корупційні ризики та не мають статків, тому перевіряти їх майновий стан в рамках повної перевірки недоцільно. Такі зміни містить законопроект 9457, який 4 липня вніс до Верховної Ради Кабмін в особі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Пояснювальну записку до законопроекту підписав заступник голови НАЗК Артем Ситник.

Зокрема пропонується виключити слідчих Національної поліції України, залежно від рівня органу/підрозділу, в якому вони працюють, та дізнавачів із переліку суб’єктів, декларації яких підлягають обов’язковій повній перевірці та щодо яких проводитися спеціальна перевірка перед призначенням.

При цьому категорія осіб слідчих районного рівня та дізнавачів не втрачає статусу суб’єктів, на яких поширюються Закону про запобігання корупції.

«Виключення вказаної категорії із приміток до статей 51-3, 56 Закону обґрунтовується низьким ступенем корупційних ризиків в їх діяльності та практично доведеною неефективністю застосування вимог про обов’язкову повну перевірку декларацій та проведення спеціальної перевірки перед призначенням», зазначає у пояснювальній записці до законопроекту Артем Ситник.

З урахуванням відомчої належності та рівня органу Національної поліції України (апарат органу управління, територіальний орган тощо) посади слідчих мають різні ступені корупційних ризиків, з огляду на що і були розроблені пропозиції, які виключають слідчих в районах з переліку осіб/посад з відповідальним або особливо відповідальним становищем.

Редакція норми щодо визначення слідчих Національної поліції України залежно від рівня органу запропонована з урахуванням трирівневої системи органів поліції та пункту 2 розділу І Положення про слідчі підрозділи. Крім того, в цій частині редакція проекту Закону була погоджена 01.10.2021 із Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією України на узгоджувальній нараді.

«Крім того, враховуючи те, що дізнавачі є службовими особами підрозділів дізнання, які уповноважені в межах компетенції здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, які порівняно із злочинами є кримінальними правопорушеннями з меншим ступенем суспільної небезпеки, вбачається, що ймовірність виникнення корупційних ризиків у дізнавачів є досить невисокою.

Натомість поширення на категорію дізнавачів окремих вимог щодо обов’язкової повної перевірки декларацій та проведення спеціальної перевірки є обтяжливим, та, як показала практика, таким, що забезпечує перевірку в більшості випадків декларацій, які не містять статків», - вказує Артем Ситник.

В якості прикладу він наводить той факт, що у 2020 році НАЗК опрацювало 13315 запитів на проведення спеціальних перевірок щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про кандидата, а також щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації, та станом на 24.11.2021 – 14972 запити.

З них у 2020 році надійшло 2462 запити стосовно претендентів на посади слідчих Національної поліції України (18% від загальної кількості опрацьованих запитів) та 887 запитів стосовно претендентів на посади дізнавачів (6%). У 2021 році надійшло 4610 запитів стосовно претендентів на посади слідчих Національної поліції України (31% від загальної кількості опрацьованих запитів) та 1370 запитів стосовно претендентів на посади дізнавачів (9%). Переважна більшість кандидатів на посаду слідчого та дізнавача є випускниками навчальних закладів, декларації яких не містять статків, та у яких наявні лише типові помилки їх заповнення.

Таким чином, поширення на посади слідчих територіальних підрозділів Національної поліції України та дізнавачів вимог щодо обов’язковості повних перевірок декларацій та здійснення спеціальних перевірок стосовно кандидатів вбачається недоцільним, вважає НАЗК.

Автор: Наталя Мамченко

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