Вагони секретного бронепоїзда Путіна обладнані спортзалом, косметологічним кабінетом та навіть кінотеатром.

Російський диктатор Путін після повномасштабного вторгнення росії в Україну пересів на свій секретний бронепоїзд. Особливо щоб діставатися до своєї резиденції на Валдаї.

ЗМІ опублікували фото потяга зсередини.

Усередині є кабінет косметолога, тренажерний зал і навіть хамам, а за необхідності в цьому вагоні можна врятувати життя людині, оскільки встановлено необхідне сучасне медичне обладнання.

Косметологічний кабінет захищений від прослуховування, там встановлено «апаратні засоби захисту від витоку акустичної інформації».

Сусіднє приміщення - тренажерний зал. Він укомплектований лавою для преса, тренажером для гіперекстензії, степ-платформою, татамі, гімнастичним матом і гантелями вагою до восьми кілограмів.

За даними центру «Досьє» наразі будують ще «вагон-зал з мультимедіацентром», другий спортивно-оздоровчий вагон, а також 2 люксові вагони.

Повідомляється, що на обслуговуванні для Путіна 22 вагони, 8 з яких виготовили ще за часів СРСР, інші будувались з 2004 року. Не всі вагони використовуються одночасно.

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