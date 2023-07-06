Кувалда, зброя та перуки: що знайшли у будинку Пригожина під час обшуку, фото

У будинку Пригожина виявили коробки грошей, кувалду для переговорів та особисту кімнату для молитов із безліччю ікон.

Російські ЗМІ опублікували фото нібито з особняка й офісу ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, де проводили обшуки.

У двоповерховому особняку було знайдено багато зброї, коробки грошей, перуки, кувалду «для переговорів» та особисту кімнату для молитов із безліччю ікон.

У великому дворі є власний вертолітний майданчик, а в будинку − басейн, сауна, тренажерний зал та медкабінет.

Фото: Telegram-канали

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