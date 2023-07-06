Во время ракетной атаки во Львове было закрыто по меньшей мере 10 укрытий, — МВД

Полиция Львовской области уже открыла уголовное производство.

Фото: Андрій Садовий

Как сообщалось ранее, в ночь на 6 июля россияне нанесли ракетный удар по Львову. По меньшей мере, 10 укрытий были закрыты во время атаки. Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

"Получили информацию о по меньшей мере 10 закрытых укрытиях во Львове во время ночных обстрелов. Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, строгих решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны", - написал он в Телеграм.

Полиция Львовской области уже открыла уголовное производство по ч.1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Министр внутренних дел отметил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обнародовал видео, снятое сразу после удара вражеской ракеты по гражданским во Львове.

Также сообщалось, какими ракетами рф атаковала Львов и сколько удалось сбить.

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