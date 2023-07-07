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  1. В Украине

Ракетный удар рф по Львову: количество жертв резко возросло

08:27, 7 июля 2023
10 погибших, 42 человека получили ранения.
Ракетный удар рф по Львову: количество жертв резко возросло
Фото: Андрей Садовый
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Во Львове количество жертв от ракетного удара, нанесенного Россией в ночь на 6 июля, возросло до 10 человек.

Как сообщил мэр города Андрей Садовый, обнаружили 10 тело. Это женщина.

«Сейчас чрезвычайники освобождают погибшую от завалов. На этом спасательно-розыскная операция будет завершена», - рассказал он.

Как сообщает Министерство внутренних дел, 42 человека получили ранения. В ведомстве отметили, что среди пострадавших трое детей.

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак оприлюднив відео, зняте одразу після удару ворожої ракети по цивільних у Львові.

Також повідомлялося, якими ракетами рф атакувала Львів і скільки вдалося збити.

Щонайменше 10 укриттів були зачинені під час атаки. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Добавим, что во Львове объявлен двухдневный траур.

 

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