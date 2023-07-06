Кількість жертв ракетного обстрілу Львова зросла: оголошено дводенну жалобу

Як повідомлялося, у ніч проти 6 липня росіяни завдали ракетного удару по Львову. Кількість жертва вже зросла до п'яти. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - пояснив він.

У Львові оголошено дводенну жалобу на згадку про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто.

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак оприлюднив відео, зняте одразу після удару ворожої ракети по цивільних у Львові.

Також повідомлялося, якими ракетами рф атакувала Львів і скільки вдалося збити.

Щонайменше 10 укриттів були зачинені під час атаки. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

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