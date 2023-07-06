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КСУ опубликовал Решение о неконституционности штрафа в 100% и конфискации товаров, перемещенных с утаиванием от таможенного контроля

Конституционный Суд опубликовал текст Решения, которым признал неконституционной санкцию Таможенного кодекса о наложении на лиц, переместивших товар через границу с утаиванием от таможенного контроля, штрафа в размере 100% стоимости товаров – предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

Депутаты поддержали законопроект о раскрытии банковской тайны по запросам Минюста и АРМА

Предлагается законодательно закрепить обязательства банков раскрывать информацию о счетах запрещенных судом политических партий по запросу Министерства юстиции и об активах подсанкционных лиц по запросу АРМА.

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  1. В Украине

Количество жертв ракетного обстрела Львова возросло: объявлен двухдневный траур

15:52, 6 июля 2023
Из-под завалов достали тело женщины.
Количество жертв ракетного обстрела Львова возросло: объявлен двухдневный траур
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Як повідомлялося, у ніч проти 6 липня росіяни завдали ракетного удару по Львову. Кількість жертва вже зросла до п'яти. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

"З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - пояснив він.

У Львові оголошено дводенну жалобу на згадку про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. 

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак оприлюднив відео, зняте одразу після удару ворожої ракети по цивільних у Львові.

Також повідомлялося, якими ракетами рф атакувала Львів і скільки вдалося збити.

Щонайменше 10 укриттів були зачинені під час атаки. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

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