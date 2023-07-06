За $8000 делал справки о непригодности к военной службе: задержали дельца

СБУ ликвидировала схему побега уклонистов за границу.

На Львовщине задержали 53-летнего мужчину, который за $8000 обещал своим клиентам изготовить медицинские справки о непригодности к военной службе и беспрепятственном пересечении госграницы в условиях военного положения. Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области.

«Правоохранители задержали дельца «на горячем», при получении всей суммы неправомерной выгоды.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) и избрана мера пресечения», - сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что мужчине грозит до 9 лет тюрьмы.

Продолжается следствие. Устанавливаются и другие лица, причастные к указанной противоправной схеме.

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