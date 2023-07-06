Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Спасателей, саперов и электриков освободят от обязанности подачи деклараций

Кроме ГСЧС, также будут освобождены от необходимости подачи деклараций лица рядового и младшего начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы.

Зеленский подписал закон о возможности ограничения доступа к сайтам интернет-магазинов: при каких условиях

Подписанным законом предоставлено право Госпродпотребслужбы обращаться к провайдерам по ограничению доступа к сайтам интернет-магазинов.

Кабмин отложил аттестацию рабочих мест по условиям труда до завершения войны

Согласно решению правительства аттестация рабочих мест, срок которой в период военного положения проводится в течение шести месяцев после завершения военного положения по решению работодателя, согласованного с профсоюзом.

Судью, оправдывавшую нападение РФ на Украину, помогли задокументировать коллеги

Судья Звенигородского райсуда Черкасской области Светлана Федорец наговорила на работе на уголовное производство.

Верховная Рада приняла закон об электронных кабинетах участников дел: что изменится в Хозяйственном процессуальном кодексе

Законопроект об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов предусматривает определенные процессуальные последствия для адвокатов.

  1. В Украине

За $8000 делал справки о непригодности к военной службе: задержали дельца

23:59, 6 июля 2023
СБУ ликвидировала схему побега уклонистов за границу.
За $8000 делал справки о непригодности к военной службе: задержали дельца
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На Львовщине задержали 53-летнего мужчину, который за $8000 обещал своим клиентам изготовить медицинские справки о непригодности к военной службе и беспрепятственном пересечении госграницы в условиях военного положения. Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области.

«Правоохранители задержали дельца «на горячем», при получении всей суммы неправомерной выгоды.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) и избрана мера пресечения», - сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что мужчине грозит до 9 лет тюрьмы.

Продолжается следствие. Устанавливаются и другие лица, причастные к указанной противоправной схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду