Зеленский перед саммитом НАТО встретится с Эрдоганом – СМИ

Зеленский и Эрдоган встретятся в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом НАТО в Вильнюсе приедет в Турцию, где встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает турецкое издание Sabah.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. 6 июля Президент Зеленский находится с визитом в Болгарии.

Источник отмечает, что Зеленский и Эрдоган встретятся в Стамбуле.

Визит состоится накануне завершения действия «зерновой сделки» 17 июля.

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