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Депутаты поддержали законопроект о раскрытии банковской тайны по запросам Минюста и АРМА

Предлагается законодательно закрепить обязательства банков раскрывать информацию о счетах запрещенных судом политических партий по запросу Министерства юстиции и об активах подсанкционных лиц по запросу АРМА.

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Депутаты поддержали законопроект о раскрытии банковской тайны по запросам Минюста и АРМА

15:21, 6 июля 2023
Предлагается законодательно закрепить обязательства банков раскрывать информацию о счетах запрещенных судом политических партий по запросу Министерства юстиции и об активах подсанкционных лиц по запросу АРМА.
Депутаты поддержали законопроект о раскрытии банковской тайны по запросам Минюста и АРМА
Фото: buhplatforma.com.ua
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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует депутатам принять в первом чтении законопроект №9235 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам раскрытия банковской тайны и мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, которым, в частности, предлагается закрепить обязанность банка раскрывать информацию о счетах политических партий по запросу Минюста для обеспечения выполнения решения о запрете партии.

Как отмечается в пояснительной записке, закон «о банках и банковской деятельности» предусматривает, что информация о счетах физических и юридических лиц, составляющая банковскую тайну, раскрывается банками по решению суда.

В то же время отмечается, что закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий» не содержит норм о розыске имущества политсил, «случаются случаи разного применения банками норм Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

В этой связи предлагается закрепить обязанность банков раскрывать информацию о политических партиях, составляющей банковскую тайну (о счетах или имуществе, находящемся в залоге в банке и др.) по запросу Министерства юстиции для выполнения решения о запрете политсилы и, соответственно взыскания его имущества и денежных средств в доход государства.

Помимо этого в пояснительной записке, подписанной вице-премьером Ириной Верещук отмечается, что Закон Украины «О банках и банковской деятельности» не предусматривает возможности раскрывать информацию об активах подсанкционного лица, ведь такая информация относится к банковской тайне, а соответствующие изменения внесены не были, что делает невозможным выполнение уполномоченным центрального органа исполнительной власти возложенных на него. функций по выявлению и поиску активов подсанкционных лиц.

В связи с этим предлагается законодательно закрепить право Нацагентства по вопросам розыска активов полученных преступным путем (АРМА) получать информацию от банков о счетах лиц относительно которых применена санкция-взыскание в доход государства активов лица, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими, операции по таким счетам, контрагентов

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес в парламент законопроект, предусматривающий, что банки будут раскрывать банковскую тайну для установления опеки над имуществом пропавших лиц.

Автор Ярослав Конощук

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