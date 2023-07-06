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  1. В мире

Эко-активистку Грету Тунберг будут судить за неповиновение полиции

15:45, 6 июля 2023
На Грету Тунберг завели уголовное дело.
Эко-активистку Грету Тунберг будут судить за неповиновение полиции
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Прокуратура Швеции сообщил, что эко-активистка Грета Тунберг предстанет перед судом по обвинению в «неповиновении полиции» во время акции протеста. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре отмечают, что в июне вместе с другими протестующими активистка блокировала нефтяные танкеры в шведском порту Мальме и не подчинилась приказу полиции покинуть место происшествия.

Как указывают правоохранители, ей может грозить заключение на полгода или штраф.

«Прокурор выдвинул обвинения против молодой женщины, которая 19 июня этого года участвовала в климатической демонстрации, что, по словам обвинения, вызвала нарушение движения транспорта в Мальме», – сказано в сообщении шведской прокуратуры.

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