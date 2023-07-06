Эко-активистку Грету Тунберг будут судить за неповиновение полиции

Прокуратура Швеции сообщил, что эко-активистка Грета Тунберг предстанет перед судом по обвинению в «неповиновении полиции» во время акции протеста. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре отмечают, что в июне вместе с другими протестующими активистка блокировала нефтяные танкеры в шведском порту Мальме и не подчинилась приказу полиции покинуть место происшествия.
Как указывают правоохранители, ей может грозить заключение на полгода или штраф.
«Прокурор выдвинул обвинения против молодой женщины, которая 19 июня этого года участвовала в климатической демонстрации, что, по словам обвинения, вызвала нарушение движения транспорта в Мальме», – сказано в сообщении шведской прокуратуры.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.