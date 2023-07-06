Екоактивістку Грету Тунберг судитимуть за непокору поліції

Проти Грети Тунберг порушили кримінальну справу.

Прокуратура Швеції повідомила, що екоактивістка Грета Тунберг постане перед судом за звинуваченням у «непокорі поліції» під час акції протесту. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

У прокуратурі зазначили, що в червні разом з іншими протестувальниками активістка блокувала нафтові танкери у шведському порту Мальме та не підкорилася наказу поліції залишити місце події.

Як вказують правоохоронці, їй може загрожувати ув'язнення на пів року або штраф.

«Прокурор висунув звинувачення проти молодої жінки, яка 19 червня цього року брала участь у кліматичній демонстрації, яка, за словами обвинувачення, спричинила порушення руху транспорту в Мальме», – сказано в повідомленні шведської прокуратури.

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