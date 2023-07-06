Мартін Гарріс стане новим послом Великої Британії в Україні

Мартін Гарріс у вересні 2023 року замінить Мелінду Сіммонс.

Фото: gov.uk

Новим послом Великої Британії в Україні стане дипломат Мартін Гарріс, рідний онук колишнього прем'єр-міністра Сполученого Королівства Невіла Чемберлена. Він замінить на цій посаді Мелінду Сіммонс. Про це повідомили на офіційних сторінках посольства.

Мелінда Сіммонс очолює дипломатичну місію Британії в Україні з 2019 року і за кілька місяців перейде на іншу посаду у дипломатичній службі.

Ротація відбудеться у вересні 2023 року.

Мартін Гарріс вже працював в Україні в 2003-2008 роках, тоді він був заступником керівника місії та генконсулом.

Коментуючи призначення, Мартін Гарріс сказав: «Я радий повернутися в Україну, щоб очолити надважливу роботу нашого Посольства з підтримки українського уряду та народу, які захищають свою країну та наші спільні цінності.

Відносини Великої Британії з Україною ніколи не були настільки міцними, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно».

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