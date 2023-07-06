Байден чекає реформи в Україні, щоб вона могла приєднатися до НАТО: у МЗС України зробили зустрічну заяву

МЗС України зробило заяву у відповідь Білому Дому про потребу у реформах в Україні для членства в НАТО: «Чекаємо, доки наші партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву».

Як відомо, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу 5 липня заявила, що Президент Джо Байден чекає в Україні реформи, перед тим як доєднатися до НАТО.

«Коли мова йде про Україну, а це обговорювалося з учасниками НАТО й Україною, ми можемо колективно підтримати це прагнення до євроатлантичної інтеграції. Я не можу розказати про ці приватні розмови.

Президент Байден повторював що Україні, перед тим як доєднатися до альянсу, доведеться впровадити реформи, щоб відповідати тим стандартам, які мають країни-члени НАТО», - підкреслила речниця.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко 6 липня опублікував відповідь на таку заяву. Так, МЗС зазначає, що Україна й так проводить безліч реформ, які не проводить жодна країна в умовах війни. Крім того, у МЗС України, зі свого боку, зазначили, що й у світі не завершена досить важлива реформа.

«Звернули увагу на заяву речниці Білого Дому про необхідність проведення Україною реформ, аби відповідати стандартам НАТО, перші ніж приєднатися до Альянсу.

США – провідний союзник України у протидії збройній агресії Росії. Ми надзвичайно вдячні всім американцям, які підтримують Україну.

Окрім України, зараз в світі немає жодної іншої країни, яка би проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території. Докорінні внутрішні перетворення в Україні невідворотно продовжуватимуться.

Водночас вважаємо, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це – ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки.

Щойно наші партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників, стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні і Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії в майбутньому», зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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