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Байден ждет реформы в Украине, чтобы она могла присоединиться к НАТО: в МИД Украины сделали встречное заявление

14:52, 6 июля 2023
МИД Украины сделал заявление в ответ Белому Дому о необходимости реформ в Украине для членства в НАТО: «Ждем, что наши партнеры будут рассматривать вопросы членства Украины в НАТО без оглядки на Москву».
Байден ждет реформы в Украине, чтобы она могла присоединиться к НАТО: в МИД Украины сделали встречное заявление
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Как известно, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 5 июля заявила, что Президент Джо Байден ждет в Украине реформы, прежде чем присоединиться к НАТО.

«Когда речь идет об Украине, а это обсуждалось с участниками НАТО и Украиной, мы можем коллективно поддержать это стремление к евроатлантической интеграции. Я не могу рассказать об этих приватных разговорах.

Президент Байден повторял, что Украине, прежде чем присоединиться к альянсу, придется внедрить реформы, чтобы соответствовать тем стандартам, которые имеют страны-члены НАТО», - подчеркнула спикер.

Спикер МИД Украины Олег Николенко опубликовал 6 июля ответ на такое заявление. Так, МИД отмечает, что Украина и так проводит множество реформ, которые не проводит ни одна страна в условиях войны. Кроме того, в МИД Украины со своей стороны отметили, что и в мире не завершена достаточно важная реформа.

«Обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого Дома о необходимости проведения Украиной реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу.

США – ведущий союзник Украины по противодействию вооруженной агрессии России. Мы очень благодарны всем американцам, которые поддерживают Украину.

Кроме Украины, сейчас в мире нет ни одной другой страны, которая проводила бы такое количество реформ в условиях масштабной войны на своей территории. Коренные внутренние преобразования в Украине будут неотвратимо продолжаться.

В то же время, считаем, что одна реформа в мире остается незавершенной. Это отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности.

Как только наши партнеры будут рассматривать вопросы членства Украины в НАТО без оглядки на Москву, станет очевидным, что предоставление Украине приглашения к членству в Альянсе уже на этом этапе отвечает интересам союзников по безопасности, станет важным шагом для восстановления мира в Украине и Европе в целом и предотвращения повторения российской агрессии в будущем», – отметил он.

Автор: Наталья Мамченко

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