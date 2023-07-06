Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области

Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в 10 населенных пунктах Запорожской области и назначил их начальников.

На территории Запорожской области Президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций населенных пунктов и назначил их руководителей. Глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу №374/2023, образовано:

Великобелозерская сельская военная администрация Васильевского района Запорожской области;

Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Новоуспеновская сельская военная администрация Мелитопольского района Запорожской области;

Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Акимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.

Военные администрации созданы на исполнение Закона Украины «О правовом режиме военного положения». Генштабу и Запорожской областной государственной администрации президент поручил принять соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Отдельными распоряжениями Зеленский назначил начальников этих военных администраций.

Согласно распоряжениям,

начальником Великобелозерской сельской военной администрации Васильевского района стал Юрий Николаевич Рыбалка;

начальником Веселевской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Сергей Анатольевич Кутьев;

начальницей Константиновской сельской военной администрации Мелитопольского района назначена Валерия Юрьевна Павленко;

начальником Мирненской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Владимир Владимирович Морозовский;

начальником Новоуспеновской сельской военной администрации Мелитопольского района назначен Максим Валерьевич Борисенко;

начальницей Александровской сельской военной администрации Мелитопольского района назначена Алена Васильевна Чмиль;

начальником Акимовской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Александр Евгеньевич Правосуд;

начальником Гуляйпольской городской военной администрации Пологовского района назначен Сергей Александрович Ярмак;

начальником Малиновской сельской военной администрации Пологовского района назначен Владимир Борисович Шиш;

начальником Федоровской сельской военной администрации Пологовского района назначен Игорь Александрович Шевченко.

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