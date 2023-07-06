Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
КСУ опубликовал Решение о неконституционности штрафа в 100% и конфискации товаров, перемещенных с утаиванием от таможенного контроля

Конституционный Суд опубликовал текст Решения, которым признал неконституционной санкцию Таможенного кодекса о наложении на лиц, переместивших товар через границу с утаиванием от таможенного контроля, штрафа в размере 100% стоимости товаров – предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

Депутаты поддержали законопроект о раскрытии банковской тайны по запросам Минюста и АРМА

Предлагается законодательно закрепить обязательства банков раскрывать информацию о счетах запрещенных судом политических партий по запросу Министерства юстиции и об активах подсанкционных лиц по запросу АРМА.

Байден ждет реформы в Украине, чтобы она могла присоединиться к НАТО: в МИД Украины сделали встречное заявление

МИД Украины сделал заявление в ответ Белому Дому о необходимости реформ в Украине для членства в НАТО: «Ждем, что наши партнеры будут рассматривать вопросы членства Украины в НАТО без оглядки на Москву».

Новый Съезд ученых-правоведов для избрания члена ВСП состоится 21 сентября в Киеве

Кандидаты на должность члена ВСП смогут подать документы до 28 июля.

Кабмин внес изменения в Порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров

Кабмин признал утратившим силу постановление об утверждении Порядка регистрации некоторых наследственных дел в Наследственном реестре и внес изменения в другое постановление о регистрации завещаний.

  1. В Украине

Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области

16:17, 6 июля 2023
Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в 10 населенных пунктах Запорожской области и назначил их начальников.
Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На территории Запорожской области Президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций населенных пунктов и назначил их руководителей. Глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу №374/2023, образовано:

Великобелозерская сельская военная администрация Васильевского района Запорожской области;

Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Новоуспеновская сельская военная администрация Мелитопольского района Запорожской области;

Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Акимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.

Военные администрации созданы на исполнение Закона Украины «О правовом режиме военного положения». Генштабу и Запорожской областной государственной администрации президент поручил принять соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Отдельными распоряжениями Зеленский назначил начальников этих военных администраций.

Согласно распоряжениям,

начальником Великобелозерской сельской военной администрации Васильевского района стал Юрий Николаевич Рыбалка;

начальником Веселевской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Сергей Анатольевич Кутьев;

начальницей Константиновской сельской военной администрации Мелитопольского района назначена Валерия Юрьевна Павленко;

начальником Мирненской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Владимир Владимирович Морозовский;

начальником Новоуспеновской сельской военной администрации Мелитопольского района назначен Максим Валерьевич Борисенко;

начальницей Александровской сельской военной администрации Мелитопольского района назначена Алена Васильевна Чмиль;

начальником Акимовской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Александр Евгеньевич Правосуд;

начальником Гуляйпольской городской военной администрации Пологовского района назначен Сергей Александрович Ярмак;

начальником Малиновской сельской военной администрации Пологовского района назначен Владимир Борисович Шиш;

начальником Федоровской сельской военной администрации Пологовского района назначен Игорь Александрович Шевченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова