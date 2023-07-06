Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области

На территории Запорожской области Президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций населенных пунктов и назначил их руководителей. Глава государства подписал соответствующий указ.
Согласно указу №374/2023, образовано:
Великобелозерская сельская военная администрация Васильевского района Запорожской области;
Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
Новоуспеновская сельская военная администрация Мелитопольского района Запорожской области;
Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
Акимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.
Военные администрации созданы на исполнение Закона Украины «О правовом режиме военного положения». Генштабу и Запорожской областной государственной администрации президент поручил принять соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.
Указ вступает в силу дня опубликования.
Отдельными распоряжениями Зеленский назначил начальников этих военных администраций.
Согласно распоряжениям,
начальником Великобелозерской сельской военной администрации Васильевского района стал Юрий Николаевич Рыбалка;
начальником Веселевской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Сергей Анатольевич Кутьев;
начальницей Константиновской сельской военной администрации Мелитопольского района назначена Валерия Юрьевна Павленко;
начальником Мирненской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Владимир Владимирович Морозовский;
начальником Новоуспеновской сельской военной администрации Мелитопольского района назначен Максим Валерьевич Борисенко;
начальницей Александровской сельской военной администрации Мелитопольского района назначена Алена Васильевна Чмиль;
начальником Акимовской поселковой военной администрации Мелитопольского района назначен Александр Евгеньевич Правосуд;
начальником Гуляйпольской городской военной администрации Пологовского района назначен Сергей Александрович Ярмак;
начальником Малиновской сельской военной администрации Пологовского района назначен Владимир Борисович Шиш;
начальником Федоровской сельской военной администрации Пологовского района назначен Игорь Александрович Шевченко.
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