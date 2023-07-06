Из-за отмены карантина изменились сроки вклеивания фото в паспорт — миграционная служба

В Украине снова вклеивают фотографию в паспорт после достижения 25 или 45-летнего возраста.

Фото: dmsu.gov.ua

Государственная миграционная служба Украины сообщила, что из-за отмены карантина восстанавливаются сроки для вклеивания фотографий в паспорт гражданина Украины образца 1994 года (в виде паспорта-книжечки) по достижению лицом 25- или 45-летнего возраста. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Итак, если Вам исполнилось 25 или 45 лет в период с 13.03.2020 по 24.01.2022, Вам необходимо вклеить фото в паспорт до 1 августа 2023 года. Если фотография не будет вклеена, паспорт подлежит обмену на id-карту.

Проверьте внимательно свои паспортные документы и при необходимости получения дополнительной информации обратитесь в любое подразделение ГМС или ЦНАП», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.