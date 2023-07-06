Из-за жары возросло потребление электроэнергии, — Укрэнерго

Накануне из-за жары потребление электроэнергии резко возросло и держалось на повышенном уровне 12 часов подряд.

В Украине из-за жары существенно возросла нагрузка на энергосистему. Об этом сообщило Укрэнерго.

"Вчера из-за жары потребление стремительно выросло и держалось на повышенном уровне 12 часов подряд, в течение всего светового дня. Это создало дополнительную нагрузку на энергосистему. Кроме того, с началом жаркого периода изменились начало и продолжительность периода наибольшей нагрузки в энергосистеме, который продолжается с 16:00 до 23:00 ", - говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что сейчас в энергосистеме сложная ситуация из-за ремонтов на многих тепловых и гидроэлектростанциях, а также на нескольких атомных энергоблоках. Поэтому объем доступных мощностей в энергосистеме для производства электроэнергии ограничен, особенно в часы наибольшего потребления. А по прогнозам синоптиков сегодня почти по всей Украине самый жаркий день за неделю.

"Пожалуйста, переносите использование кондиционеров и мощной техники с вечерних часов на другое время суток или на ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно", - попросили в Укрэнерго.

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