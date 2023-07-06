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  1. В Украине

Анатолийю Шарию сообщили о подозрении в государственной измене, — СБУ

14:40, 6 июля 2023
СБУ сообщает, что Шарий участвовал в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где оккупанты допрашивают украинских пленных.
Анатолийю Шарию сообщили о подозрении в государственной измене, — СБУ
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Служба безопасности разоблачила новые факты информационно-подрывной деятельности прокремлевского блогера Анатолия Шария, которые он выполнял по заданию российских спецслужб. Об этом сообщает СБУ.

СБУ отмечает, что пропагандист принимал участие в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где рашисты допрашивают украинских пленников.

В частности, Шарий лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него «невыгодные» для россии моменты, сообщает СБУ. 

«Смонтированные» сюжеты рф затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене.

По данным следствия, Шарий был привлечен к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю.

Общаться с российскими спецслужбами блогеру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе.

Им оказался экс-глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале этого года уже получил подозрение в государственной измене.

Задокументировано, что именно от него Шарий получил видео по допросам двух пленных военных ВСУ. После «монтажа» файлов их «согласовали» с представителем спецслужбы рф.

СБУ сообщает, что Шарий «дополнил» деструктивный сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылку на публикации.

Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, отзывавшихся на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шарию о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Оба фигуранта скрываются от правосудия.

СБУ осуществляет комплексные меры по привлечению обоих злоумышленников к ответственности за преступления против государственной безопасности Украины. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, в феврале 2021 года СБУ сообщила о подозрении Шарию по ч 1. ст. 111 (государственная измена) и ч. 1. ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.

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