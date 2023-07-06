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  1. В Украине

Пересчет пенсий работающим пенсионерам: сколько нужно отработать для повышения выплат

21:44, 6 июля 2023
Что касается размера повышения пенсий после перерасчета, то он у каждого пенсионера индивидуальный.
Пересчет пенсий работающим пенсионерам: сколько нужно отработать для повышения выплат
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Перерасчет пенсии работающим пенсионерам в 2023 году был осуществлен более чем на 654,9 тыс. работающих пенсионеров, а размер пенсии увеличили более 401 тыс. из них. Средний размер повышения составил 221,74 грн. В Пенсионный фонд обратились с вопросом, сколько нужно отработать работающему пенсионеру для повышения выплат.

«Я на пенсии, но продолжаю работать, если я уволюсь через год, проведут ли мне перерасчет?», – спросила украинка.

В Пенсионном фонде ответили, что есть определенные правила проведения перерасчета пенсии работающим пенсионерам.

Так, для того, чтобы вам в будущем произвели перерасчет пенсии как работающего пенсионера, необходимо отработать два года после назначения пенсии или чтобы после назначения (перерасчета) пенсии прошло не менее двух лет (если отработано менее двух лет).

Стоит отметить, что всего в Украине продолжают работать 2,7 млн пенсионеров, тогда как повышение коснулось всего 650 тысяч человек.

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