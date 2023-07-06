Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам: скільки потрібно відпрацювати для підвищення виплат

У Пенсійному фонді відповіли, що є певні правила проведення перерахунку пенсії пенсіонерам, які працюють.

Так, для того, щоб вам у майбутньому провели перерахунок пенсії як пенсіонеру, який працює, необхідно відпрацювати два роки після призначення пенсії або щоб після призначення (перерахунку) пенсії минуло не менше двох років (якщо відпрацьовано менше двох років).

Щодо розміру підвищення пенсій після перерахунку, то воно в кожного пенсіонера індивідуальне.

Варто зазначити, що всього в Україні продовжують працювати 2,7 млн пенсіонерів, тоді як підвищення торкнулося лише 650 тисяч осіб.

Раніше ми писали, як змінилися пенсії працюючих пенсіонерів з червня.

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