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  1. В Україні

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам: скільки потрібно відпрацювати для підвищення виплат

21:44, 6 липня 2023
Щодо розміру підвищення пенсій після перерахунку, то воно в кожного пенсіонера індивідуальне.
Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам: скільки потрібно відпрацювати для підвищення виплат
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Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам у 2023 році було здійснено для понад 654,9 тис. працюючих пенсіонерів, а розмір пенсії збільшили понад 401 тис. із них. Середній розмір підвищення становив 221,74 грн. До Пенсійного фонду звернулися з питанням, скільки потрібно відпрацювати працюючему пенсіонеру для підвищення виплат.

«Я на пенсії, але продовжую працювати, якщо я звільнюсь через рік, чи проведуть мені перерахунок?», – спитала українка.

У Пенсійному фонді відповіли, що є певні правила проведення перерахунку пенсії пенсіонерам, які працюють.

Так, для того, щоб вам у майбутньому провели перерахунок пенсії як пенсіонеру, який працює, необхідно відпрацювати два роки після призначення пенсії або щоб після призначення (перерахунку) пенсії минуло не менше двох років (якщо відпрацьовано менше двох років).

Щодо розміру підвищення пенсій після перерахунку, то воно в кожного пенсіонера індивідуальне.

Варто зазначити, що всього в Україні продовжують працювати 2,7 млн пенсіонерів, тоді як підвищення торкнулося лише 650 тисяч осіб.

Раніше ми писали, як змінилися пенсії працюючих пенсіонерів з червня.

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