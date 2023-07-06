Якщо Україна програє, з рф доведеться воювати американцям, — колишній віцепрезидент США Майкл Пенс

Майк Пенс зазначив, що США готові надавати українцям засоби для боротьби з росіянами, щоб американським військовим не довелося воювати з ними.

Колишній віцепрезидент і кандидат на номінацію від Республіканської партії США Майкл Пенс вважає можливим зіткнення американських військ із російськими в разі поразки України. Про це він заявив у радіопередачі "Шоу Г'ю Г'юїтта".

"Я не сумніваюся, що якщо Путін захопить Україну, то мине не так багато часу, перш ніж російські військові перетнуть кордон, і нам доведеться відправити наших чоловіків і жінок битися проти них", – зазначив Пенс.

Тому, пояснив колишній віцепрезидент, США готові надавати українцям засоби для боротьби з росіянами, щоб американським військовим не довелося воювати з ними.

За словами Пенса, "те, що відбувається в Україні просто зараз – це не просто війна, це зло".

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