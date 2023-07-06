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Анатолію Шарію повідомлено про підозру у державній зраді, — СБУ

14:40, 6 липня 2023
СБУ повідомляє, що Шарій брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де окупанти допитують українських полонених.
Анатолію Шарію повідомлено про підозру у державній зраді, — СБУ
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Служба безпеки викрила нові факти інформаційно-підривної діяльності прокремлівського блогера Анатолія Шарія, які він виконував за завданням російських спецслужб. Про це повідомляє СБУ.

Як зазначає СБУ, пропагандист брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де рашисти допитують українських полонених.

Зокрема, Шарій особисто підказував фсб як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього «невигідні» для рф моменти, повідомляє СБУ. 

«Змонтовані» сюжети рф потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені.

За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5-ї служби фсб Косенком М.Ю.

Комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі.

Ним виявився ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді.

Задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після «монтажу» файлів їх «погодили» з представником спецслужби рф.

СБУ повідомляє, що потім Шарій «доповнив» деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації.

Зазначається, що сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що, незважаючи на монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських захисників, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати і не мучити їхніх рідних.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шарію про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Обидва фігуранти переховуються від правосуддя.

СБУ здійснює комплексні заходи для притягнення обох зловмисників до відповідальності за злочини проти державної безпеки України. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарію за ч 1. ст. 111 (державна зрада) і ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

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