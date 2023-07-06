Через спеку зросло споживання електроенергії, — Укренерго

Напередодні через спеку споживання електроенергії стрімко зросло і трималось на підвищеному рівні 12 годин поспіль.

В Україні через спеку суттєво зросло навантаження на енергосистему. Про це повідомило Укренерго.

"Вчора через спеку споживання стрімко зросло і трималось на підвищеному рівні 12 годин поспіль, впродовж всього світлового дня. Це створило додаткове навантаження на енергосистему. Крім того, з початком спекотного періоду змінились початок і тривалість періоду найбільшого навантаження в енергосистемі, який тепер триває з 16.00 до 23:00 години", – йдеться у повідомленні.

Енергетики нагадали, що зараз в енергосистемі складна ситуація через ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на кількох атомних енергоблоках. Тому обсяг доступних потужностей в енергосистемі для виробництва електроенергії обмежений, особливо у години найбільшого споживання. А за прогнозами синоптиків сьогодні майже по всій Україні найбільш спекотний день за тиждень.

"Будь ласка, переносьте використання кондиціонерів та потужної техніки з вечірніх годин на інший час доби або на ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно", – попросили в Укренерго.

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