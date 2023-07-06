Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін відклав атестацію робочих місць за умовами праці до завершення війни

Згідно з рішенням уряду атестація робочих місць, строк якої настав у період воєнного стану проводиться протягом шести місяців після завершення воєнного стану за рішенням роботодавця, яке погоджене з профспілкою.

Суддю, що виправдовувала напад РФ на Україну, допомогли задокументувати колеги

Суддя Звенигородського райсуду Черкаської області Світлана Федорець наговорила на роботі на кримінальне провадження.

Верховна Рада ухвалила закон про електронні кабінети учасників справ: що зміниться у Господарському процесуальному кодексі

Законопроект щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів передбачає певні процесуальні наслідки для адвокатів.

У Міграційній службі не змогли пояснити порядок зняття з реєстрації осіб за адресою житла, яке зруйновано

У ДМС надали відповідь, з якої незрозуміло, чи може новий власник «виписати» осіб зі своєї власності за новим законом.

НАЗК пропонує Раді зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується зменшити максимальний розмір внеску на підтримку партії від громадян та бізнесу та заборонити фінансувати партії державними підприємствам.

  1. В Україні

Через скасування карантину змінились строки вклеювання фото у паспорт — міграційна служба

19:53, 6 липня 2023
В Україні знову вклеюють фотографію в паспорт після досягнення 25 чи 45-річного віку.
Через скасування карантину змінились строки вклеювання фото у паспорт — міграційна служба
Фото: dmsu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Державна міграційна служба України повідомила, що через скасування карантину відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді паспорта-книжечки) по досягненню особою 25- чи 45-річного віку. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Тож, якщо Вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022  Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку.

Перевірте уважно свої паспортні документи та за необхідності отримання додаткової інформації зверніться у будь-який підрозділ ДМС чи ЦНАП», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду