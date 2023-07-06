Через скасування карантину змінились строки вклеювання фото у паспорт — міграційна служба

В Україні знову вклеюють фотографію в паспорт після досягнення 25 чи 45-річного віку.

Фото: dmsu.gov.ua

Державна міграційна служба України повідомила, що через скасування карантину відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді паспорта-книжечки) по досягненню особою 25- чи 45-річного віку. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Тож, якщо Вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку.

Перевірте уважно свої паспортні документи та за необхідності отримання додаткової інформації зверніться у будь-який підрозділ ДМС чи ЦНАП», - сказано у повідомленні.

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