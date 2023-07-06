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  1. В Украине

Мартин Гаррис станет новым послом Великобритании в Украине

15:03, 6 июля 2023
Мартин Гаррис в сентябре 2023 года заменит Мелинду Симмонс.
Мартин Гаррис станет новым послом Великобритании в Украине
Фото: gov.uk
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Новым послом Великобритании в Украине станет дипломат Мартин Гаррис, родной внук бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Невилла Чемберлена. Он заменит на этом посту Мелинду Симмонс. Об этом сообщили на официальных страницах посольства.

Мелинда Симмонс возглавляет дипломатическую миссию Британии в Украине с 2019 года и через несколько месяцев перейдет на другую должность в дипломатической службе.

Ротация пройдет в сентябре 2023 года.

Мартин Гаррис уже работал в Украине в 2003-2008 годах, тогда он являлся заместителем руководителя миссии и генконсулом.

Комментируя назначение, Мартин Гаррис сказал: «Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить сверхважную работу нашего Посольства по поддержке украинского правительства и народа, защищающих свою страну и наши общие ценности.

Отношения Великобритании с Украиной никогда не были настолько крепкими, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

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