Мартин Гаррис станет новым послом Великобритании в Украине

Мартин Гаррис в сентябре 2023 года заменит Мелинду Симмонс.

Фото: gov.uk

Новым послом Великобритании в Украине станет дипломат Мартин Гаррис, родной внук бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Невилла Чемберлена. Он заменит на этом посту Мелинду Симмонс. Об этом сообщили на официальных страницах посольства.

Мелинда Симмонс возглавляет дипломатическую миссию Британии в Украине с 2019 года и через несколько месяцев перейдет на другую должность в дипломатической службе.

Ротация пройдет в сентябре 2023 года.

Мартин Гаррис уже работал в Украине в 2003-2008 годах, тогда он являлся заместителем руководителя миссии и генконсулом.

Комментируя назначение, Мартин Гаррис сказал: «Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить сверхважную работу нашего Посольства по поддержке украинского правительства и народа, защищающих свою страну и наши общие ценности.

Отношения Великобритании с Украиной никогда не были настолько крепкими, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.