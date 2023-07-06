Зеленський перед самітом НАТО зустрінеться з Ердоганом – ЗМІ

Зеленський і Ердоган зустрінуться у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський перед саміту НАТО у Вільнюсі планує відвідати Туреччину, де зустрінеться з Реджепом Таїпом Ердоганом, передає турецьке видання Sabah.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройдет 11-12 липня. 6 липня Президент Зеленський перебуває з візитом у Болгарії.

Джерело зазначає, що Зеленський і Ердоган зустрінуться у Стамбулі.

Візит відбудеться напередодні завершення дії «зернової угоди» 17 липня.

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