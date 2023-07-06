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КСУ опублікував Рішення щодо неконституційності штрафу у 100% і конфіскації товарів, переміщених з приховуванням від митного контролю

Конституційний Суд опублікував текст Рішення, яким визнав неконституційною санкцію Митного кодексу про накладення на осіб, які перемістили товар через кордон із приховуванням від митного контролю, штрафу у розмірі 100% вартості товарів –предметів порушення митних правил із конфіскацією цих товарів.

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Пропонується законодавчо закріпити зобов’язання банків розкривати інформацію щодо рахунків заборонених судом політичних партій на запит Міністерства юстиції та про активи підсанкційних осіб на запит АРМА.

Байден чекає реформи в Україні, щоб вона могла приєднатися до НАТО: у МЗС України зробили зустрічну заяву

МЗС України зробило заяву у відповідь Білому Дому про потребу у реформах в Україні для членства в НАТО: «Чекаємо, доки наші партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву».

Новий З’їзд науковців-правників для обрання члена ВРП відбудеться 21 вересня в Києві

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  1. В Україні

Зеленський перед самітом НАТО зустрінеться з Ердоганом – ЗМІ

15:24, 6 липня 2023
Зеленський і Ердоган зустрінуться у Стамбулі.
Зеленський перед самітом НАТО зустрінеться з Ердоганом – ЗМІ
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Президент України Володимир Зеленський перед саміту НАТО у Вільнюсі планує відвідати Туреччину, де зустрінеться з Реджепом Таїпом Ердоганом, передає турецьке видання Sabah.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройдет 11-12 липня. 6 липня Президент Зеленський перебуває з візитом у Болгарії.

Джерело зазначає, що  Зеленський і Ердоган зустрінуться у Стамбулі.

Візит відбудеться напередодні завершення дії «зернової угоди» 17 липня.

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