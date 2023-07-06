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  1. В Україні

За $8000 виготовляв довідки про непридатність до військової служби: затримали ділка

23:59, 6 липня 2023
СБУ ліквідувала схему втечі ухилянтів за кордон.
За $8000 виготовляв довідки про непридатність до військової служби: затримали ділка
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На Львівщині затримали 53-річного чоловіка, який за $8000 обіцяв своїм клієнтам виготовити медичні довідки про непридатність до військової служби та безперешкодний перетин держкордону в умовах воєнного стану. Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області.

«Правоохоронці затримали ділка «на гарячому», під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) та обрано запобіжний захід», - сказано у повідомленні.

В СБУ додали, що чоловіку загрожує до 9 років ув’язнення.

Триває слідство. Встановлюються й інші особи, які причетні до вказаної протиправної схеми.

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